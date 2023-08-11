Здоровье 11 августа 2023, 22:47 Врач Подкорытова заявила, что глисты вызывают задержку психического развития у детей

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В группе риска заражения глистами в большей степени находятся дети. Таким мнением поделилась врач Надеждв Подкорытова. Об этом сообщило издание «Газета.Ru».

Подкорытова отметила, что глисты могут находиться в организме, но очевидных симптомов может не быть. При этом иммунитет к этим паразитам не развивается.

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Они способны воздействовать на детскую нервную систему. У ребенка может нарушаться сон, возникать раздражительность и эмоциональность, а зачастую задержка психического и физического развития, написал сайт kp.ru.