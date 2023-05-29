29 мая 2023, 13:53
Врач Подкорытова: монодиеты могут привести к диабету и ожирению
Монодиеты, которые предполагают употребление какого-либо одного продукта для снижения веса, могут стать причиной развития диабета и ожирения. Об этом сообщила Надежда Подкорытова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, также такое питание зачастую приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и вызывает дефицит железа. Кроме того, после монодиеты в большинстве случаев быстро возвращаются потерянные килограммы.
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Как сообщили «Народные новости», употребление в пищу одной группы макронутриентов противопоказана людям с гипертонией и мочекаменной болезнью.
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