Здоровье 29 мая 2023, 13:53 Врач Подкорытова: монодиеты могут привести к диабету и ожирению

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Монодиеты, которые предполагают употребление какого-либо одного продукта для снижения веса, могут стать причиной развития диабета и ожирения. Об этом сообщила Надежда Подкорытова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также такое питание зачастую приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и вызывает дефицит железа. Кроме того, после монодиеты в большинстве случаев быстро возвращаются потерянные килограммы.

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Как сообщили «Народные новости», употребление в пищу одной группы макронутриентов противопоказана людям с гипертонией и мочекаменной болезнью.