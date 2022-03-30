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    30 марта 2022, 16:32

    Врач Подхомутников рассказал о пользе цинка для организма

    Дарья Морозова

    Врач Владимир Подхомутников рассказал, что цинк необходим для многих процессов в организме. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Врач Подхомутников рассказал о пользе цинка для организма

    По данным сайта «Русская планета», он отметил, что этот микроэлемент положительно влияет на иммунную систему, улучшает метаболизм клеток и работу мозга. Кроме того, цинк помогает в заживлении ран и полезен для репродуктивной системы.

    «Цинксодержащие ферменты присутствуют в большинстве клеток. Цинк ускоряет гидролиз (расщепление) пептидов, белков, некоторых эфиров и альдегидов», — добавил врач.

    Совместно с витамином А цинк укрепляет кости, оказывает антитоксическое действие и влияет на такие ощущения, как вкус и обоняние. Кроме того, он необходим при беременности для нормального развития плода.

    Подхомутников отметил, что в аптеках это вещество можно найти в разных формах. Чтобы подобрать самый подходящий вариант, следует проконсультироваться у врача. Принимать препарат лучше в перерывах между приемами пищи, а суточная норма зависит от возраста и пола человека.