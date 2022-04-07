Врач Подхомутников рассказал, можно ли вылечить бессонницу приемом мелатонина

Доктор медицинских наук, эксперт по здоровью Coral Club Владимир Подхомутников объяснил, может ли помочь мелатонин от бессонницы. Об этом написало издание «Доктор Питер».

По словам специалиста, при нарушениях циркадных ритмов сна и редкой бессоннице мелатонин может оказать положительний эффект. Также он полезен при нарушениях эндокринной системы, для нормализации давления, снятия стресса и укрепления иммунитета.

Особо специфических побочных действий этот препарат не имеет, однако у некоторых людей после его приема отмечается психологическая зависимость. Люди, которые пропустили хотя бы один день приема, начинают переживать, что не смогут уснуть, сообщил сайт «Русская планета».

Врач отметил, что если возбудителем бессонницы является стресс или тревога, то мелатонин не поможет. В этой ситуации нужно обращаться к неврологу либо психотерапевту.

«При выраженной регулярной (чаще трех раз в неделю) и длительной (больше трех месяцев) бессоннице мелатонин будет точно недостаточно эффективен и стоит обратиться за специализированной помощью», — заключил он.