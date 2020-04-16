    16 апреля 2020, 12:06

    Врач поделился способом избежать осложнения на легкие при коронавирусе

    Анастасия Кременчугская

    Чжен Ян, доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния и директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA, рассказал, как избежать осложнений на легкие при коронавирусной инфекции. Об этом написал сайт «Утро.ру».
    Врач поделился способом избежать осложнения на легкие при коронавирусе

    По словам врача, ежедневные физические упражнения помогут перенести китайскую инфекцию легче. Физнагрузки уменьшают тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома — проявления дыхательной недостаточности, которое связано с большинством летальных исходов при коронавирусе.

    РИА ФАН сообщило, что спорт способствует выработке мощного антиоксиданта, который известен как «внеклеточная супероксиддисмутаза» (EcSOD). Он способствует защите организма человека от вредных свободных радикалов и предотвращает появление болезней.

    «Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется», —заявил доктор медицинских наук.

    Напомним, в России на данный момент зафиксировано более 24 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Около двух тысяч человек выздоровели. 198 случаев летального исхода было зарегистрировано.