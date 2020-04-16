Врач поделился способом избежать осложнения на легкие при коронавирусе

По словам врача, ежедневные физические упражнения помогут перенести китайскую инфекцию легче. Физнагрузки уменьшают тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома — проявления дыхательной недостаточности, которое связано с большинством летальных исходов при коронавирусе.

РИА ФАН сообщило, что спорт способствует выработке мощного антиоксиданта, который известен как «внеклеточная супероксиддисмутаза» (EcSOD). Он способствует защите организма человека от вредных свободных радикалов и предотвращает появление болезней.

«Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется», —заявил доктор медицинских наук.

Напомним, в России на данный момент зафиксировано более 24 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Около двух тысяч человек выздоровели. 198 случаев летального исхода было зарегистрировано.