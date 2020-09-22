facebook_pixel
    22 сентября 2020, 10:41

    Врач поделился советом, как ребенку не заразиться ОРВИ

    Анастасия Кременчугская

    Марина Аплетаева, врач-диетолог, иммунолог, в беседе с РИА ФАН рассказала, как осенью помочь ребенку не заразиться ОРВИ и поддерживать иммунную систему в тонусе.

    С наступлением холодов необходимо более тщательно следить за здоровьем своих детей. По словам специалиста, самое основное — режим дня. Если ребенок будет страдать от перегрузок, то иммунная система может ослабиться.

    «Чтобы у ребенка был хороший иммунный ответ, и он мог противостоять вирусам и бактериальным инфекциям, которые тоже встречаются осенью и зимой, обязательно должен быть режим: режим отдыха, школьных и дополнительных занятий. Чрезмерная перегрузка ребенка может сказаться отрицательно на иммунитете. Особенно это касается детей младших классов. Подростки подвержены этому ничуть не меньше, но это уже более окрепшие люди», — пояснила Аплетаева.

    Также важно следить, чтобы у ребенка не было проблем со сном — он должен высыпаться. Помимо этого, важно соблюдать полноценный рацион — завтрак, обед и ужин. В школу можно дать с собой перекусы.

    Не менее важно гулять с детьми на свежем воздухе и меньше проводить времени в торговых центрах. В общественных местах также стоит надевать маски, чтобы уменьшить вероятность заражения, говорит иммунолог.

    Новости SMI.FM