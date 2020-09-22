Врач поделился советом, как ребенку не заразиться ОРВИ

С наступлением холодов необходимо более тщательно следить за здоровьем своих детей. По словам специалиста, самое основное — режим дня. Если ребенок будет страдать от перегрузок, то иммунная система может ослабиться.

«Чтобы у ребенка был хороший иммунный ответ, и он мог противостоять вирусам и бактериальным инфекциям, которые тоже встречаются осенью и зимой, обязательно должен быть режим: режим отдыха, школьных и дополнительных занятий. Чрезмерная перегрузка ребенка может сказаться отрицательно на иммунитете. Особенно это касается детей младших классов. Подростки подвержены этому ничуть не меньше, но это уже более окрепшие люди», — пояснила Аплетаева.

Также важно следить, чтобы у ребенка не было проблем со сном — он должен высыпаться. Помимо этого, важно соблюдать полноценный рацион — завтрак, обед и ужин. В школу можно дать с собой перекусы.

Не менее важно гулять с детьми на свежем воздухе и меньше проводить времени в торговых центрах. В общественных местах также стоит надевать маски, чтобы уменьшить вероятность заражения, говорит иммунолог.