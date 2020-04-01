Врач поделился советами, как выйти из самоизоляции посвежевшим
Алексей Едемский, врач-дерматовенеролог, в беседе с радио Sputnik рассказал, как девушкам привести себя в порядок за время самоизоляции. Главный совет — перестать пользоваться декоративной косметикой. Так кожа сможет отдохнуть.
Специалист заявил, что не стоит и слишком агрессивно очищать кожу.
«Скрабы повреждают кожу и могут сделать ее более чувствительной. После таких травмирующих процедур может появиться аллергия и, в крайнем случае, воспалительные элементы. Отсутствие косметики поможет избежать негативных реакций на коже», — сказал Едемский.
Он советует увлажнять кожу масками, различными процедурами и средствами.
Чтобы восполнить нехватку свежего воздуха, необходимо чаще проветривать квартиру.