    01 апреля 2020, 10:41

    Врач поделился советами, как выйти из самоизоляции посвежевшим

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Едемский, врач-дерматовенеролог, в беседе с радио Sputnik рассказал, как девушкам привести себя в порядок за время самоизоляции. Главный совет — перестать пользоваться декоративной косметикой. Так кожа сможет отдохнуть.
    Врач поделился советами, как выйти из самоизоляции посвежевшим

    Специалист заявил, что не стоит и слишком агрессивно очищать кожу.

    «Скрабы повреждают кожу и могут сделать ее более чувствительной. После таких травмирующих процедур может появиться аллергия и, в крайнем случае, воспалительные элементы. Отсутствие косметики поможет избежать негативных реакций на коже», — сказал Едемский.

    Он советует увлажнять кожу масками, различными процедурами и средствами.

    Чтобы восполнить нехватку свежего воздуха, необходимо чаще проветривать квартиру.