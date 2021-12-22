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    22 декабря 2021, 11:49

    Врач поделилась рецептом полезного салата к Новому году

    Диетолог Гришина рассказала рецепт полезного салата из курицы для новогоднего стола

    Арина Бобкова

    Новогодний стол часто отличается обилием жирных и вредных блюд. Они плохо сказываются на фигуре и нагружают организм. Диетолог Яна Гришина предложила альтернативный рецепт диетического салата. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Врач поделилась рецептом полезного салата к Новому году

    Специалист подчеркнула, что если человек ведет активный образ жизни, то праздничное застолье не отразится на фигуре. Однако если режим не налажен, стоит отказаться от алкоголя и жирной пищи. Специалист посоветовала приготовить простые и легкие блюда, передали Nation News.

    «Один из вариантов салата на ваш стол: 0,5 банки красной фасоли консервированной, одна красная луковица, два огурца, два помидора, два яйца, сваренные вкрутую, две столовые ложки сметаны (10%), а также 200 граммов куриного филе (отварного или на гриле) плюс соль/горчица по вкусу», — посоветовала Гришина.

    Ранее ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Жанна Каштанова рассказала, что домашние питомцы особенно сильно подвержены стрессу в период новогодних праздников. Специалист дала советы, как поддержать животных в столь непростой для них период.