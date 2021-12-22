Врач поделилась рецептом полезного салата к Новому году

Новогодний стол часто отличается обилием жирных и вредных блюд. Они плохо сказываются на фигуре и нагружают организм. Диетолог Яна Гришина предложила альтернативный рецепт диетического салата. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист подчеркнула, что если человек ведет активный образ жизни, то праздничное застолье не отразится на фигуре. Однако если режим не налажен, стоит отказаться от алкоголя и жирной пищи. Специалист посоветовала приготовить простые и легкие блюда, передали Nation News.

«Один из вариантов салата на ваш стол: 0,5 банки красной фасоли консервированной, одна красная луковица, два огурца, два помидора, два яйца, сваренные вкрутую, две столовые ложки сметаны (10%), а также 200 граммов куриного филе (отварного или на гриле) плюс соль/горчица по вкусу», — посоветовала Гришина.

Ранее ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Жанна Каштанова рассказала, что домашние питомцы особенно сильно подвержены стрессу в период новогодних праздников. Специалист дала советы, как поддержать животных в столь непростой для них период.