Врач Поддубный рассказал об опасности вейпа для детей | 360°

Здоровье 03 ноября 2022, 16:19 Врач Поддубный рассказал об опасности вейпа для детей Врач Поддубный заявил, что подростки быстрее впадают в никотиновую зависимость от вейпа

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Электронные системы для курения несут вред как для взрослых людей, так и для детей. В жидкостях для вейпов содержится синтетический никотин, который вызывает сильную зависимость. Такой информацией поделился главный врач Областной наркологической больницы Свердловской области, главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, курение вейпов в дальнейшем приводит к курения табака. При этом у подростков зависимость возникает намного быстрее, так как у них не сформированы механизмы защиты от воздействия.

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Поддубный пояснил, что в составе жидкостей для вейпов присутствует большое количество канцерогенов, среди которых пропиленгликоль.

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