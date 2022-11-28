Здоровье 28 ноября 2022, 21:30 Врач Плотникова рассказала о природных антидепрессантах Врач Плотникова заявила, что помидоры помогают бороться с апатией

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Употребление некоторых продуктов может помочь справиться со стрессом и апатией. Такой информацией поделилась нутрициолог, диетолог Кристина Плотникова. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, природными антидепрессантами являются томаты. Все благодаря тирамину и фенилаланину в составе. Первое вещество, попадая в организм, преобразуется в гормон счастья серотонин. Второе же способно поддерживать на нормальном уровне количество эндорфин — гормона настроения.

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Улучшить состояние способен и горький шоколад, так как он восполняет запасы эндорфинов. Таким образом человек становится более радостным и умиротворенным.

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Полезны и разные виды чая. Например, зеленый чай помогает при регулярном употреблении, так как он успокаивает работу нервной системы. Благодаря чаю из мяты можно успокоиться в короткий срок. Кроме того, напиток улучшает качество сна. Ромашковый чай расслабляет мышцы и борется с тревожностью им паническими состояниями.