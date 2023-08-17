Здоровье 17 августа 2023, 15:11 Врач Платунова заявила, что жара опасна для здоровья гипертоников и детей

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Сильная жара может плохо сказываться на состоянии здоровья. Врач-кардиолог Амина Платунова рассказала, кому особенно опасно находиться на улице в часы наивысших температур. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, в группе риска находятся дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, инсульт или инфаркт. Врач посоветовала этим людям избегать прогулок в жаркие часы. А вот выходить на улицу утром и вечером безопасно, написал сайт kp.ru.