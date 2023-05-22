Здоровье 22 мая 2023, 21:56 Врач Платунова напомнила, что грязные кондиционеры могут быть причиной болезни легионеров

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Болезнь легионеров — тяжелое воспалительное заболевание легких, которое могут вызвать микробы, живущие в грязных фильтрах кондиционеров. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-кардиолог Амина Платунова.

Она отметила, что в зоне риска те, кто находятся в помещениях, где фильтры не чистили по нескольку лет. При постоянном обслуживании подхватить воспаление легких почти равно нулю.

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«На самом деле, это пневмония, вызванная микроорганизмами, которые плодятся в грязных фильтрах. Болезнь легионеров появляется, если кондиционер годами не чистился. Но не каждое устройство вызывает легионеллез, нужно очень постараться, чтобы заболеть», — подчеркнула Платунова.

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