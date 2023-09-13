13 сентября 2023, 12:29
Врач Пивоварова: флюорограмма поможет выявить туберкулез на ранней стадии
Выявить туберкулез на начальных стадиях заболевания можно благодаря флюорограмме. Об этом сообщила профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, исследование может показать единичные признаки патологического процесса в легочной ткани. Его необходимо выполнять людям, контактировавшим с инфицированным.
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Врач отметила, что после флюорограммы пациенту при необходимости назначают анализ мокроты на наличие туберкулезных клеток.
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