Здоровье 13 сентября 2023, 12:29 Врач Пивоварова: флюорограмма поможет выявить туберкулез на ранней стадии

Читать 360tv в

Выявить туберкулез на начальных стадиях заболевания можно благодаря флюорограмме. Об этом сообщила профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, исследование может показать единичные признаки патологического процесса в легочной ткани. Его необходимо выполнять людям, контактировавшим с инфицированным.

Реклама

Врач отметила, что после флюорограммы пациенту при необходимости назначают анализ мокроты на наличие туберкулезных клеток.