Здоровье 21 апреля 2023, 16:24 Врач Пиховкина рассказала, что женщинам-донорам можно сдавать кровь не более 4 раз в год

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Частота сдачи крови зависит от пола человека, ресурсы организма не позволяют заниматься регулярным донорством в качестве заработка. Об этом сообщила завотделением переливания крови МОНИКИ имени Владимирского Марина Пиховкина в беседе с РИАМО».

По словам специалиста, женщинам-донорам можно сдавать кровь не более четырех раз в год, мужчинам — не боле пяти, передает «Общественная служба новостей». Также между процедурами должно пройти не менее 60 дней, такие временные интервалы позволят организму полностью восстановиться.

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Как сообщил сайт Daily Moscow, для доноров Подмосковья положены единовременные выплаты в размере 942 рублей.