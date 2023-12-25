Здоровье 25 декабря 2023, 15:44 Врач Пигарева рассказала, что вдыхание паров незамерзайки может вызвать аллергию

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Зимой водители используют незамерзающую жидкость для стекол, которая может вызывать серьезные аллергические реакции. Об этом «Газете.Ru» рассказала замглавврача клиники «Медси в Красногорске» Валентина Пигарева.

Она объяснила, что рискуют водители и пассажиры. Потому что при использовании незамерзайки ее пары попадают в салон. Особенно под ударом люди с заболеваниями дыхательной системы.

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«Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом», — отметила Пигарева.

Она добавила, что первым симптомом обычно бывает кашель. Если он начался, нужно немедленно остановить машину и вывести человека на воздух.

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