Здоровье 15 февраля 2023, 17:58 Врач Пезешкиан рассказал, какие слова могут привести к смерти Врач Пезешкиан заявил, что фраза «смертельно устал» может вызвать рак

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Некоторые фразы, которые человек произносит в течение жизни, могут навредить здоровью и даже довести до летального исхода. К такому выводу пришел психотерапевт, доктор медицины, автор многочисленных книг Пезешкиан (Nossrat Peseschkkian). Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, существуют фразы, которые способны воздействовать на внутренние органы. Он пояснил, что подсознание может воспринимать некоторые слова буквально.

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Среди опасных фраз — «кишка тонка», «просто не перевариваю», «тошнит», «воротит». Они могут провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, язвы желудка или гастрит. Причинами инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний являются фразы «сердце разрывается», «удар в самое сердце» и «близко к сердцу».

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Медик пояснил, что онкологические заболевания могут вызывать выражения «провалиться мне на этом месте», «надоело до смерти», «отравляет существование», «что-то гложет», «смертельно устал».