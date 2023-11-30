Здоровье 30 ноября 2023, 10:51 Врач Петрова предупредила, что чрезмерное увлечение борьбой с лишним весом может привести к набору килограммов

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Петрова в эфире радиостанции Sputnik рассказала, что чрезмерное увлечение борьбой с лишним весом может привести к дополнительному набору килограммов.

При этом медик указала на возникающие у людей проблемы со здоровьем после голодания.

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«Как плохо переедание, так плохо и недоедание. Белки, полезные жиры, сложные углеводы обеспечивают энергию, спокойствие, предотвращают выработку кортизола — гормона, который поддерживает избыточный вес и высокий уровень инсулина», — сообщила Петрова.

Она добавила, что во время жесткой диеты у человека появляется сильная тяга к сладкому. По итогу он может набрать лишний вес вместо задуманного похудения.