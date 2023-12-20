Здоровье 20 декабря 2023, 11:38 Врач Петрова: новогодние застолья провоцируют обострение хронических заболеваний

Читать 360tv в

Новогодние застолья с употреблением большого количества жирной пищи и алкоголя могут ударить по иммунной системе и привести к обострению хронических заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог Ирина Петрова в эфире радиоSputnik.

По словам специалиста, нередко обостряются те болезни, которые были долгое время в ремиссии. Особенно может пострадать гормональная система. Кроме того, переедание, недосып и алкогольная интоксикация нарушают работу печени, что сказывается на состоянии кожи.

Реклама

Чтобы избежать негативных последствий затянувшихся застолий, врач посоветовала восстановить свой рацион и заняться физической активностью сразу после новогодней ночи.