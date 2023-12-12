Здоровье 12 декабря 2023, 16:42 Врач Петров посоветовал пить алкоголь на сытый желудок

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Употребление алкоголя на сытый желудок поможет не перепить за новогодним столом. Об этом сообщил врач Даниил Петров в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, пища замедлит всасывание в желудочно-кишечном тракте. За счет этого усилится метаболизм, который отсрочит наступление опьянения. Кроме того, употреблять алкоголь нужно медленно, давая организму время его метаболизировать.

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Врач посоветовал не пить крепкий алкоголь после шампанского и отдать предпочтение закускам из вареных овощей, рыбы и мяса, сообщил «ФедералПресс».