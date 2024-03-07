Здоровье 07 марта 2024, 17:47 Врач Петросова рассказала, что навязчивое желание чесать нос может говорить о болезни импетиго

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Если у человека все время чешется нос, это может говорить о заболевании. Об этом Life рассказал врач-дерматовенеролог Инна Петросова.

По ее словам, существует несколько дерматологических заболеваний, которые проявляются зудом носа. Например, речь может идти об импетиго. Эту инфекцию вызывают бактерии, из которых вокруг носа появляются пузырьки и корки, а сам орган начинает чесаться.

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«Лечение зависит от конкретного диагноза и может включать топические стероиды, антибиотики, антигистаминные препараты или другие медикаментозные средства», — подчеркнула специалист.

Она посоветовала обратиться к врачу, если нос чешется долгое время.

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