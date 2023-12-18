Здоровье 18 декабря 2023, 18:58 Врач Петюшина назвала печень трески альтернативой дорогой красной икре

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Печень трески превосходит красную икру по содержанию омега-3, она станет отличной заменой дорогому деликатесу на новогоднем столе. Об этом сообщила врач-эндокринолог Анна Петюшина в беседе с Life.

По словам специалиста, в целом красную икру по количеству ценности питательных веществ может заменить любая морская рыба. Так, большое количество омега-3 жирных кислот содержится в скумбрии, сельди и сайре.

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Также альтернативой деликатесу станет икра щуки, палтуса и минтая, богатая цинком и железом, отметила Петюшина.