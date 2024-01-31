Здоровье 31 января 2024, 16:04 Врач Пермикина: болезни сердца считаются наиболее распространенной причиной смертности среди мужчин от 30 лет

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Врач-кардиолог Ирина Пермикина в беседе с изданием Lenta.ru отметила, что самой частой причиной смертности среди мужчин в возрасте от 30 до 50 лет являются болезни сердца.

Особенно опасно, если врачи вовремя не диагностировали ишемическую болезнь сердца. Это заболевание появляется на фоне накопления холестерина и образования бляшек в сердечных артериях.

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«Мужчины в принципе находятся в зоне риска — это связано с тем, что гормон эстроген у них вырабатывается в меньшем количестве, чем у женщин», — процитировала Общественная Служба Новостей медика.

Для защиты от сердечных заболеваний необходимо проходить ЭКГ или УЗИ сердца раз в год и контролировать уровень холестерина и сахара в крови.