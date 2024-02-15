Здоровье 15 февраля 2024, 14:21 Врач Перкушин: отказ от мяса грозит острым дефицитом белка в организме

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Исключение мясных продуктов из рациона с большой вероятностью спровоцирует острый дефицит белка в организме. Об этом сообщил врач-терапевт Олег Перкушин сайту «Кубанские новости».

По словам специалиста, из-за такого дефицита кости становятся более хрупкими и дольше заживают после переломов и травм. Наиболее частым последствием падения у вегетарианцев становится перелом шейки бедра, сообщила«Свободная пресса».

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«Поедая травы, овощи и фрукты даже круглосуточно, невозможно существенно и быстро пополнить запасы витаминов и минералов, благодаря которым здоровье будет действительно в полном порядке», — отметил Перкушин.