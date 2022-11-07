Врач Перевалова рассказала, какие ягоды полезны для иммунитета | 360°

Здоровье 07 ноября 2022, 13:11 Врач Перевалова рассказала, какие ягоды полезны для иммунитета Врач Перевалова: облепиха и черноплодная рябина идеальны для укрепления иммунитета Unsplash

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Врач-терапевт, диетолог Ольга Перевалова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что многие ягоды не только помогают в профилактике простудных заболеваний, но и укрепляют иммунитет, а также подкармливают микрофлору кишечника.

Наиболее ценными для иммунитета, на взгляд медика, являются облепиха, черноплодная рябина и калина. Также к наиболее полезным можно причислить черную смородину, малину, чернику, голубику.

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Перевалова посоветовала есть ягоды в свежем виде или же замораживать их.

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«Можно ягоды заморозить или высушить, можно делать из них смузи или варить пятиминутный компот — закипело, выключили. Можно ягоды пропустить через блендер и сделать пюре, естественно, без сахара», — добавила медик.

Некоторые любят добавлять ягоды в чай, кашу или творог. От этого они не становятся менее ценными, заключила специалист.

Ранее диетолог Татьяна Залетова посоветовала есть осенью на завтрак ягоды и шоколад. По словам медика, это даст дополнительный заряд энергии, и вы получите удовольствие.