Здоровье 01 февраля 2023, 15:56 Врач Перетолчин дал совет, как действовать при ожоге кожи кипятком или маслом Врач Перетолчин: главное — охладить место ожога проточной водой

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Заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин в разговоре с изданием NEWS.ru дал советы россиянам как действовать в случае ожога кожи кипятком или горячим маслом.

По словам медика, обожженный участок кожи нужно подержать под холодной водой минимум 10 минут, а затем вызвать врача.

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«Главное — охладить место ожога проточной водой, убрать украшения или одежду с места травмы и не прокалывать волдыри. Категорически запрещается использовать какие-либо мази до приезда врача, давать алкоголь, чай кофе», — добавил травматолог.

Чтобы избежать отеков, врач посоветовал выпить антигистаминный препарат.