Врач перечислила самые полезные продукты для женщин

Женщинам необходимо включить в свой рацион тыкву, киви, зеленый чай и еще ряд полезных продуктов, рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.

Киви благотворно сказывается на состоянии кожи, заметила Журавлева в беседе с РИА «Новости». В тыкве есть антиоксидант бета-каротин. В сочетании с витамином С он замедляет старение. Наладить работу желудочно-кишечного тракта помогает высокое содержание клетчатки.

По словам Журавлевой, в зеленом и травяном чаях содержатся полифенолы. Они обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. В красной рыбе есть полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, они укрепляют клеточную мембрану эпителия, заметила нутрициолог.

«Кожа становится более упругой, уменьшаются повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что тоже благоприятно сказывается на ее внешнем виде и здоровье в целом», — добавила Журавлева.

Регулировать вес поможет авокадо, он также воздействует на здоровье кожи и обладает ранозаживляющим эффектом. Этот плод содержит в себе натрий, калий, магний, витамины С, Е, К1, B6, ниацин, фолиевую и пантотеновую кислоты.

Витамины А, D, Е есть в оливковом масле. По словам Журавлевой, витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон и иммунитет, кроме того, он борется с бессонницей и депрессией.

Регулярное употребление морепродуктов поможет восполнить дефицит йода в организме. Йод стимулирует функцию щитовидной железы. Свидетельствовать о том, что щитовидка работает плохо, могут головные боли, отечность, сухость и ломкость волос, плохая непереносимость холода (зябкость).