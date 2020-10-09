Врач перечислила продукты, от которых нужно отказаться в пандемию

Первым делом специалист назвала фастфуд. Помимо прочего, стоит избегать употребления жареной и консервированной пищи. Еще лучше убрать из ежедневного меню еду с высоким содержанием сахара.

Ненастина подчеркнула, что во время пандемии необходимо поддерживать иммунитет, а не ослаблять его. Важно, чтобы организм получал в достаточном объеме витамины и микроэлементы. Они содержатся в свежих овощах и зелени, информирует «МИР 24».

«Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать», — уточнила врач.

Кроме этого, необходимо вести активный образ жизни, чаще гулять на свежем воздухе и не допускать возникновения стрессовых ситуаций.