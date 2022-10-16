Врач перечислил признаки рака молочной железы | 360°

Здоровье 16 октября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

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Viber Врач перечислил признаки рака молочной железы Маммолог Диденко: уплотнения в груди могут быть признаком рака молочной железы Pxhere.com

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Есть целый ряд признаков, которые могут указывать на развитие рака молочной железы. Их перечислила врач онколог-маммолог, ведущий интервенционный диагност московской Городской клинической онкологической больницы № 1 Вера Диденко.

В беседе с Lenta.ru специалист отметила, что прежде всего к признакам развития этого заболевания относится беспричинное изменение формы и размеров молочных желез. Они могут резко увеличиться или уменьшиться, возможно появление отеков.

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Второй признак, на который следует обратить внимание, это изменение цвета кожных покровов. В этом случае должны насторожить покраснения, язвы, а также деформации.

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Различные проявления в области соска также являются признаком возможного развития рака молочной железы. Около ореола, как отметила Диденко, могут появляться корка, шелушения и трещины. Также возможны различного рода выделения, добавило Utro.ru. в том случае, если они красного цвета, необходимо срочно обращаться к врачу.

Еще один возможный признак этого заболевания — это прощупывающиеся уплотнения в груди.

Возникновение рака груди, как отметила врач, часто происходит у пациентов, которые страдают от алкогольной или никотиновой зависимостей, а также от ожирения, гормональных нарушений. Еще один фактор риска — это наследственность.

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