Врач перечислила основные причины возникновения рака

Заместитель главврача Мариинской больницы Елена Липская рассказала «Невским новостям», почему у людей возникают раковые опухоли.

Основная причина — это табакокурение, которое приводит к развитию многих онкологических заболеваний. Кроме того, к возникновению злокачественных опухолей приводят факторы, связанные с питанием и отсутствие физической активности. Среди других причин — употребление алкогольных напитков, ионизирующее излучение, инфекционные агенты, а также загрязнение воздуха, воды и почвы химическими веществами.