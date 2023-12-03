Здоровье 03 декабря 2023, 16:15 Врач перечислил вредные для поджелудочной железы продукты Гепатолог Вялов нашел связь между жирной пищей и раком поджелудочной железы Unsplash

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Панкреатит в 58% случаев возникает из-за употребления алкоголя и жирной пищи. Об этом заявил гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что панкреатит является тяжелой болезнью, при симптомах которой необходимо сразу же обращаться к врачу. Вялов рассказал, что восстановить здоровье поджелудочной железы можно с помощью изменения образа жизни. Он напомнил, что при развитии панкреатита врачам в тяжелых случаях приходится решать проблему хирургическим путем.

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Гепатолог также нашел связь между онкологическими заболеваниями и потреблением жирной пищи. Врач добавил, что лишний жир «оказывает негативное влияние на здоровье, в том числе может увеличить риск развития различных видов» рака.

Ранее клеточный биолог Александр Созыкин перечислил возможные последствия от постоянного потребления энергетиков. Он сообщил, что распитие таких напитков может вызвать привыкание и испортить здоровье.