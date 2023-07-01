Здоровье 01 июля 2023, 04:37 Врач перечислил витамины для лучшего загара Эндокринолог Бинатова: дефицит воды и витамина В2 приводит к сухости кожи во время загара Freepik

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Длительное пребывание на солнце может привести к обезвоживанию, солнечным ожогами и развитию рака кожи. О том, как безопасно получить красивый загар, «Газете.ru» рассказала эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова.

Перед солнечными процедурами необходимо подготовить кожу, чтобы избежать вредного воздействия УФ-излучения на организм.

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«Помимо солнцезащитных кремов, есть ряд нутрицевтиков, которые помогают нам в этом», — сообщила врач.

Чтобы не сгореть, необходимо исключить дефицит фолата, при сухой коже нужно принимать ПНЖК, витамин А, Е и цинк. Важно пить достаточное количество воды в день. Недостаток воды и витамина В2 приведет к плохому тургору кожи, отметила диетолог.

Бинатова посоветовала употреблять достаточное количество белка, который выполняет транспортную функцию.

«Витамин А участвует в процессах обновления репарации кожи и слизистых, в синтезе белков кожи: кератин, коллаген. <…> Витамин С является одним из главных антиоксидантов. Участвует на трех этапах синтеза коллагена», — пояснила врач.

Также необходимо использовать солнцезащитный крем. Он является антиоксидантом и предотвращает фотостарение.