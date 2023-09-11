Здоровье 11 сентября 2023, 03:53 Врач перечислил указывающие на развитие рака изменения внешности Эндокринолог Павлова: резкий набор или потеря веса могут быть проявлениями рака Freepik

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Одним из опасных проявлений заболеваний является резкий набор или потеря веса за короткий срок, считает доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. Об этом она написала в Telegram-канале.

Больше опасений у медиков вызывает резкое похудение, за этим может скрываться множество заболеваний, в том числе и онкологические. Лишний вес не всегда может быть признаком переедания, отметила врач.

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Также нужно обратить внимание на здоровье, когда у молодых людей появляются «признаки старения» — морщины, тусклый цвет лица, отекшие веки. Это свидетельствует о проблемах в эндокринной системе, сердечно-сосудистой или мочевыделительной.

Резкие перепады настроения также говорят о сбоях в работе организма. Если человек из весельчака резко превратился в брюзгу, стоит проверить баланс гормонов.

Диетолог Юлия Бурякова предостерегла худеющих женщин от снижения дневного калоража ниже 1200 калорий. Иначе организм испытает сильный стресс, что приведет к замедлению метаболизма и так называемому эффекту плато, когда вес останавливается.