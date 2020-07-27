Врач перечислил тревожные признаки сахарного диабета

Богомолов объяснил, как обычно создаются предпосылки для возникновения сахарного диабета.

«Предположим, вы преподаватель в школе: с восьми утра до шести вечера вы находитесь в классе, потом подрабатываете репетитором у учеников дома (и опять там сидите!). Ходите при этом вы только во время движения на работу-с работы (где-то около километра суммарно). Добавьте к этому десятиминутные перекусы во время перемен — и вот вам уже лишний вес. А там следом присоединяются уже артериальная гипертензия, атеросклероз и, конечно же, сахарный диабет», — рассказал врач.

Главным показателем является повышенный индекс массы тела — больше 25. Его можно рассчитать так: вес тела в килограммах разделить на рост в метрах и возвести в квадрат.

«Например, если вы весите 93 кг при росте 1,67 м, то ваш ИМТ составит: 93 кг разделить на 1,67×1,67 = 2,7889 м² или 93/2,7889 = 33,35 кг/м2 (ожирение)», — пояснил Богомолов

Одним из самых тревожных признаков диабета, по словам специалиста, является наличие сахара в моче — это означает, что болезнь уже запущена.

«Также в силу происходящего обезвоживания организма больной часто ходит в туалет „по-маленькому“ (встает ночью два–три раза и чаще), наблюдает у себя сухость во рту и сильную жажду, зуд кожных покровов», — указал врач еще один признак.

Богомолов предупредил, что пропускать эти сигналы развивающейся болезни недопустимо, иначе есть риск получить серьезные осложнения, которые могут привести к слепоте, ампутации ног и пересадке почек.