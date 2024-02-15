15 февраля 2024, 05:56
Врач перечислил способы снизить давление без лекарств
Профессор Ионов: теплая ванна и мята помогут снизить давление без таблеток
Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств. Необычными способами поделился профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в разговоре с «Известиями».
По его словам, в случае резкого повышения давления и отсутствия доступа к лекарственным препаратам для начала нужно снизить физическую нагрузку и успокоиться.
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«Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела. Под спину подложить подушки: область сердца должна быть чуть выше нижних конечностей», — объяснил врач.
Для того, чтобы успокоиться, можно заварить мяту или накапать в воду десять капель пустырники, боярышники или тысячелистника. Также можно принять теплую ванну на основе хвои. При этом врач посоветовал больным не посещать парилки в банях. Это навредит.
«Хороший способ понизить давление — положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног», — заявил профессор.
При этом врач подчеркнул, что если все эти меры не помогли, то нужно обратиться к врачу.
Ранее портал BMJ Sports опубликовал исследование о том, что изометрические упражнения лучше кардио снижают кровяное давление.
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