Здоровье 15 февраля 2024, 05:56 Врач перечислил способы снизить давление без лекарств Профессор Ионов: теплая ванна и мята помогут снизить давление без таблеток Freepik

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Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств. Необычными способами поделился профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в разговоре с «Известиями».

По его словам, в случае резкого повышения давления и отсутствия доступа к лекарственным препаратам для начала нужно снизить физическую нагрузку и успокоиться.

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«Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела. Под спину подложить подушки: область сердца должна быть чуть выше нижних конечностей», — объяснил врач.

Для того, чтобы успокоиться, можно заварить мяту или накапать в воду десять капель пустырники, боярышники или тысячелистника. Также можно принять теплую ванну на основе хвои. При этом врач посоветовал больным не посещать парилки в банях. Это навредит.

«Хороший способ понизить давление — положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног», — заявил профессор.

При этом врач подчеркнул, что если все эти меры не помогли, то нужно обратиться к врачу.

Ранее портал BMJ Sports опубликовал исследование о том, что изометрические упражнения лучше кардио снижают кровяное давление.