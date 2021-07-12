Врач перечислил способы борьбы с потом в жару

В период жаркой погоды многие сталкиваются с проблемой сильного потоотделения. Но есть варианты для ее решения, заявила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.

«Гигиенические мероприятия всегда на первом месте: утренний душ, вечерний душ. Области подмышек лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые живут на поверхности кожи», — рассказала медик радио Sputnik.

Она добавила, что вечером после водных процедур можно воспользоваться антиперспирантом. Потоотделение снизится, так как в составе косметического средства есть хлорид алюминия. Утром лучше использовать дезодорант для маскировки неприятного запаха. Если в жару повышается потливость стоп, то стоит надевать носки из натуральных тканей и выбирать кожаную обувь.

«Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше», — отметила Нагайцева.

По словам врача, потоотделение может усилить употребление спиртного и специй. Также не стоит надевать одежду из синтетики. Иногда обильное и продолжительное потоотделение может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому в таких случаях нужно обращаться к врачу.