Здоровье 16 мая 2023, 03:09 Врач перечислил симптомы приближающихся инфаркта и стенокардии Терапевт Маскин назвал боль в горле, изжогу и храп предвестниками проблем с сердцем Pixabay

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Боль в горле, изжога, храп и даже бессонница могут быть предвестниками проблем с сердцем, рассказал «Газете.ru» терапевт, гастроэнтеролог и главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. По его словам, стоит обратить внимание и на непрекращающийся сухой кашель.

Медик отметил, что тошнота, головокружение и бессонница могут быть признаками развивающейся гипертонии. Если ее не лечить, она может спровоцировать инфаркт и ишемическую болезнь сердца. Предвестниками стенокардии являются боли в челюсти, зубах или в горле.

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«При стенокардии многие пациенты не ощущают дискомфорта в груди, но жалуются на боль с левой стороны — в руке, плече, под лопаткой, в нижней челюсти и даже в горле», — рассказал Маскин.

По его словам, иногда заболевания сердечно-сосудистой системы маскируются под расстройства желудочно-кишечного тракта. Человеку может казаться, что у него болит желудок, однако в действительности внимание следует уделить сердцу.

Повторный случай инфаркта может случиться в течение нескольких лет после первого приступа, рассказала кардиолог Ольга Якушева. Она отметила, что спровоцировать заболевание у женщин старше 50 лет могут лишние килограммы.