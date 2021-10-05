Врач перечислил самые частые последствия ковида у молодых людей

Российский врач, лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Варвара Рябкова назвала наиболее часто встречающиеся последствия постковидного синдрома у молодых людей. Об этом сообщила Lenta.ru.

По ее словам, такие пациенты чаще всего жалуются на нарушения со стороны нервной системы. После перенесенной инфекции они отмечают снижение производительности, депрессию, нарушения сна.

«Может быть для некоторых покажется удивительным, но чаще постковид мы видели у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, дома», — отметила она.

Люди старшего возраста после болезни чаще страдают от повреждений легких, сердечно-сосудистой системы, колебаний артериального давления.

Ранее врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов перечислил последствия постковидного синдрома. Он выделил головные боли, слабость, а также ухудшение памяти.