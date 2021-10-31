Врач перечислил распространенные ошибки при измерении сатурации

Измерение сатурации показывает уровень насыщенности крови кислородом. Чтобы прибор показал правильные значения, нужно придерживаться определенных правил. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«Сатурация показывает, насколько эффективно работает дыхательная, сердечно-сосудистая системы, система кроветворения, и измеряется пульсоксиметром», — пояснил Кондрахин РИА «Новости».

У здоровых взрослых людей, живущих в равнинной местности, уровень сатурации находится в пределах 96-100%. Если человек живет в горах, то значения будут в пределах 95-100%. Чтобы изменить уровень сатурации, нужно правильно использовать пульсоксиметр.

«Кожа на пальце, который используется для пульсоксиметра, должна быть без порезов, там не должно быть мозолей и всего, что может препятствовать считыванию датчика», — рассказал фармаколог.

Он добавил, что устройство не должно быть зафиксировано слишком плотно или слабо. Во время измерения человек не должен двигаться. Также на ногтях не должно быть лака или накладных элементов.

Если сатурация падает, то в организме идет какой-то патологический процесс. По словам Кондрахина, критическим уровнем считает все значения ниже 90%.