Врач перечислил ранние признаки рака желудка

Начало развития рака желудка можно определить по нескольким симптомам. К одному из них относится изжога, предупредил британский врач общей практики Санджай Мехта.

«Рак желудка может проявляться рядом различных симптомов, включая затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потерю веса», — привела слова медика газета Express.

При этом врач уточнил, что к первым проявлениям такого рака относится изжога, а также расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах. Еще ранними признаками рака желудка могут быть тошнота и рвота.

«При раке также может кровоточить желудок, что снижает количество эритроцитов и проявляется анемией в анализе крови», — отметил Мехта.

Он подчеркнул, что некоторые из перечисленных симптомов могут быть вызваны другими желудочно-кишечными заболеваниями. Специалист посоветовал в каждом отдельном случае обратиться за помощью к врачу.

Ранее онколог Даниил Щепеляев рассказал, что изначально к раку может быть генетическая предрасположенность. При этом развитие заболевания зависит от образа жизни человека.