Врач перечислил продукты, запрещенные при заражении коронавирусом

При заражении коронавирусом лучше отказаться от соленой еды в рационе. Также нужно ограничить потребление алкоголя.

«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее», — пояснил радиостанции Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Один из важнейших аспектов в процессе лечения зараженных коронавирусом — поддержание водно-солевого баланса. Очень важно пить побольше воды. И главное — отказаться от алкоголя. Именно он обезвоживает организм в первую очередь.

Соленая пища делает кровь еще более густой, уверен Кузьменко. В сосудах происходит сгущение и это может косвенно повлиять на то, как человек переносит коронавирус.

Ранее правозащитница Екатерина Гордон опубликовала пост, в котором усомнилась в существовании коронавируса. Она написала, что жизни людей уносит не COVID-19, а отсутствие качественной медицинской помощи в регионах России, а также недостаток лекарств.