Здоровье 23 февраля 2024, 03:03 Врач перечислил продукты, которые становятся вредными после микроволновки Врач Мойсенко: продукты с жирами становятся вредными после нагревания в СВЧ-печи Freepik

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Продукты, в которых содержится жир, в том числе молоко, могут оказать вредное влияние на здоровье после разогревания в микроволновке. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, СВЧ-излучение, применяемое для тепловой обработки пищи в микроволновых печах, зачастую приводит к изменению химических компонентов жиров.

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«Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров — прим. ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания», — заявила диетолог.

Также в микроволновке опасно греть продукты, в составе которых есть трансжиры. В фастфуде такие вещества переходят в токсичную форму.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что мед при нагревании теряет ряд полезных свойств. Он отметил, что при термообработке в нем меняется кристаллическая решетка и молекулярная структура.