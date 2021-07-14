Врач перечислил продукты, которые опасно есть в жару

В жаркую погоду лучше воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов. Все дело в том, что они могут способствовать обезвоживанию организма. Об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Еще нежелательно есть жирные продукты, так как они приводят к набору лишнего веса.

«В жару не рекомендуется употреблять сладости, сладкие газированные напитки и мороженое. Эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют ее. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет», — передало ее слова РИА «Новости».

Эксперт также отметила, что в сладких продуктах с содержанием крема в жаркую погоду особенно быстро размножаются болезнетворные бактерии. Кофе может привести к обезвоживанию и нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Алкоголь тоже опасен в такую погоду из-за токсичного эффекта на организм.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что курение при жаркой погоде может закончиться обмороком или предынсультным состоянием.