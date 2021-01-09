Врач перечислил признаки «самоубийственной» головной боли

Кластерные головные боли — это один из самых сильных видов боли, которую может испытывать человек. Ее называют «самоубийственной». О симптомах этого недуга рассказала медицинский директор британской компании Healthspan Сара Брюэр.

Этот вид головной боли, как подчеркнула Брюэр в беседе с Daily Express, встречается крайне редко — им страдает менее чем один человек из тысячи.

Такая боль носит односторонний характер, но при этом может переходить на другую сторону лица.

Врач рассказала, что при кластерной головной боли, один глаз становится закупоренным и водянистым, и ноздря на той же стороне обычно закупорена, человек в этом состоянии может испытывать потливость или покраснение лица, а также отек века.

Сужение зрачка, опущенное веко, заложенность или выделения из носа также могут быть признаками этого недуга.

Главное отличие кластерной головной боли от других видов головной боли заключается в ее времени.

«Боль длится до трех часов и возникает регулярно — обычно в одно и то же время дня и часто ранним утром, пробуждая вас ото сна», — рассказала медик. Она уточнила, что это может происходить от одной до трех недель до исчезновения.

Кластерные головные боли у большинства людей возникают два раза в год. Пока эксперты не знают, что именно вызывает эту проблему, отметила Брюэр. Вероятнее всего такая боль связана с чрезмерной активацией части мозга.

Покрасневший, потолстевший и гладкий язык может говорить о дефиците в организме витамина B12. Его нехватка увеличивает риск появления пернициозной анемии. Также нехватка этого витамина может приводить к потери памяти и слабоумию. Пострадать может и пищеварительный тракт, так как есть риск появления тошноты, диареи, вздутия живота и так далее. Ученые советуют есть побольше говядины, яиц, рыбы, сыра и йогуртов. Во всех этих продуктах содержится необходимый витамин.