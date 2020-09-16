Врач перечислил признаки редкой болезни у детей

Сразу несколько симптомов могут сказать родителям о наличии у ребенка редкого заболевания. К ним относятся слабость, мышечная боль, судороги или нарушение походки. Во всех этих случаях необходимо обратиться за помощью к педиатру.

«Родители отмечают выраженную слабость у детей, невозможность к физическим нагрузкам. Они часто сравнивают своего ребенка с другими детьми, говорят, что ребенок быстро устает; в случае, если это грудной ребенок, то он часто не садится, быстро устает. Отмечаются боли в мышцах и суставах», — перечислила признаки редкой болезни врач-нефролог Теа Маргиева. Цитату привело РИА «Новости».

Она добавила, что деформация костей может привести к нарушению походки у детей. Кроме того, медик отметила, что в случае костных изменений, задержки роста или раннего выпадения зубов ребенку необходимо как можно быстрее замерить активность щелочной фосфатазы. Это исследование позволит исключить такое заболевание, как гипофосфатазия. Эта болезнь приводит к нарушению минерализации костей скелета и зубов и дает системные осложнения.

Ранее врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал симптомы, которые могут говорить о приближающейся смерти. В их число вошли частые потери сознания, одышка и расширенные зрачки.