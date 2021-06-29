Врач перечислил причины боли в спине

Боли в спине могут возникать у людей любого возраста по разным причинам. Невролог Артур Фадеев перечислил основные причины болей в спине и рассказал, почему нельзя заниматься самолечением, написало издание Pravda.Ru.

Чаще всего боль в спине, особенно в верхней ее части, обусловлена перенапряжением мышц. Такие боли часто возникают у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

«Чаще всего это люди, которые ведут „офисный“ образ жизни: с утра до вечера за компьютером или по иным причинам сидят, какие-то сумки носят. То есть это люди, которые дают на мышцы шейно-воротниковой зоны длительную статическую нагрузку, нагрузку на удержание», — пояснил Фадеев.

А вот боли в пояснице уже могут сигнализировать о проблемах с суставами. Межпозвоночные суставы со временем из-за регулярной нагрузки начинают воспаляться и болеть. Мышцы вокруг суставов начинают формировать напряжение, чтобы снизить нагрузку на суставы — из-за этого боль усиливается, рассказал специалист.

«Типичный пример: когда запястье болит, мы его фиксируем, чтобы оно не двигалось. То же самое в пояснице. Мышцы формируют напряжение, чтобы сустав не двигался. И сначала начинает болеть сустав, потом начинают болеть мышцы, люди ходят — то боль меньше, то больше, пьют обезболивающее, обезболивающее дает эффект — снимает отек, на какое-то время человеку легче», — сказал он.

Если процесс затянется, может дойти до необходимости оперативного вмешательства. Поэтому при болях в спине, особенно в районе поясницы, тянуть нельзя: нужно обращаться к специалисту, который поставит диагноз и назначит грамотное лечение, подчеркнул врач.