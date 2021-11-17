Врач перечислил правила защиты организма от холодов

Врач Ольга Чиркова рассказала, как защитить организм от холодов. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным ИА Nation News, она посоветовала в первую очередь одеваться по погоде. Это поможет снизить стресс для организма, который он испытывает из-за перепада температуры.

При этом нужно одеваться не только тепло, но и многослойно, чтобы в более теплой обстановке, например, в транспорте, можно было расстегнуться.

«Многослойная одежда теплее еще и потому, что каждая воздушная прослойка между элементами одежды тоже сохраняет тепло. Необходимо также надевать головной убор, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, что чревато головными болями», — подчеркнула Чиркова.

Также она рассказала, что зимой следует изменить режим питания. Следует включить в рацион больше калорий и продуктов с белком. Питаться нужно регулярно и пить теплые напитки.

Также большую роль играет качественный сон.

«Обязательно нужно высыпаться. Потому что, если человек не выспался, он мерзнет», — объяснила Чиркова.