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    17 ноября 2021, 14:58

    Врач перечислил правила защиты организма от холодов

    Врач Чиркова: одежда по погоде, правильное питание и сон защитят организм от холодов

    Дарья Морозова

    Врач Ольга Чиркова рассказала, как защитить организм от холодов. Об этом сообщило «Радио 1».

    По данным ИА Nation News, она посоветовала в первую очередь одеваться по погоде. Это поможет снизить стресс для организма, который он испытывает из-за перепада температуры.

    При этом нужно одеваться не только тепло, но и многослойно, чтобы в более теплой обстановке, например, в транспорте, можно было расстегнуться.

    «Многослойная одежда теплее еще и потому, что каждая воздушная прослойка между элементами одежды тоже сохраняет тепло. Необходимо также надевать головной убор, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, что чревато головными болями», — подчеркнула Чиркова.

    Также она рассказала, что зимой следует изменить режим питания. Следует включить в рацион больше калорий и продуктов с белком. Питаться нужно регулярно и пить теплые напитки.

    Также большую роль играет качественный сон.

    «Обязательно нужно высыпаться. Потому что, если человек не выспался, он мерзнет», — объяснила Чиркова.