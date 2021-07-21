Врач перечислил популярные мифы о витаминах

Врач Евгения Паршина перечислила популярные мифы о витаминах, которые могут быть опасными. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным газеты «Известия», она рассказала, что витамины нельзя принимать бесконтрольно. Обязательно нужно иметь показания к приему, иначе их избыток навредит.

Особенно, это касается витамина D. Следует сдать анализ, чтобы определить необходимость дополнительного приема и даже дозировку. Иначе это может иметь последствия, даже до интоксикации.

То же самое касается и беременных. Избыток витаминов может навредить и самой женщине, и плоду.

Также витамины не могут компенсировать вред, который наносят курение и алкоголь. Более того, эти привычки способны разрушать полезные вещества в продуктах, и они не поступят в организм.

Также нельзя принять витамины «впрок». Они не сохраняются надолго, поэтому следует регулярно сбалансированно питаться и, при необходимости, принимать витамины в виде таблеток.

Паршина уточнила, что полезные вещества содержатся не только в свежих овощах и фруктах. Большинство витаминов способны выдерживать и тепловую обработку, и заморозку.