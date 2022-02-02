Врач перечислил неожиданные признаки «омикрона»

Сигналом того, что в человеческий организм попал штамм коронавируса «омикрон», могут быть боль в животе, тошнота и потеря аппетита. Об этом рассказал врач из США Билл Адвайд в интервью с WPMI-TV.

Чиновники, ответственные за здравоохранение в штате Алабама, предупредили население, что люди могут распространять «омикрон» даже без ярко выраженных респираторных симптомов. Врачи подтвердили, что это так. Проявления заражения могут быть не такими серьезными, как у носителей «дельты», зато могут быть очень необычными.

«Пациенты с „омикроном“ часто жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Больных беспокоят боль в животе, потеря аппетита, рвота и диарея», — рассказал Адвайд.

Американские медики добавили, что отличить «омикрон» от расстройства желудка бывает непросто. Также среди его симптомов числятся головная боль, боль в теле, кашель и ночная потливость.

Другой доктор, Карен Ландерс, сказала, что симптоматика «омикрона» отличается своей непредсказуемостью. Но можно заметить, что в последнее время инфицированные коронавирусом начали меньше жаловаться на потерю вкуса и обоняния.