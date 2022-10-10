Врач назвал народные методы лечения, которые могут навредить | 360°

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Врач назвал народные методы лечения, которые могут навредить

Терапевт Османов заявил, что ингаляции горячим паром и горчичники при температуре вредны

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Привычные народные методы лечения простуды могут нанести вред здоровье, заявил агентству «Прайм» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов. Мелик рассказал, что при повышенной температуре нельзя делать ингаляции горячим паром и горчичники.

Ингаляции горячим паром от вареного картофеля неэффективны и могут вызвать ожог слизистых оболочек, заявил Османов.

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«Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градусов)», — предупредил терапевт.

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При повышенной температуре также противопоказаны горчичники. Их можно применять только на стадии рассасывания при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии.

Ножные горячие ванны не помогут от ОРВИ и гриппа, считает врач, а содо-солевой раствор может высушить слизистую, что повысит риск развития на ней патогенных микробов.

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