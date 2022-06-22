Врач перечислил напитки, которые не следует употреблять перед полетом

Перед полетом лучше отказаться от алкоголя и кофе, а также пить много воды. Такие рекомендации дал главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга.

По его словам, лучше перед полетом хорошо выспаться.

«… исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование», — рассказала он РИА «Новости».

Также Волга рекомендовал пить много воды накануне и во время перелета. Так человек сможет компенсировать обезвоживание, которое проявляется во время полета.

Медик посоветовал людям, которые склонны к отекам и у которых есть варикозное расширение вен на ногах, надевать компрессионный трикотаж.

Ранее ведущий Youtube-канала Russian Barista Николай Стрельников рекомендовал пить холодное кофе во время жары. Это поможет человеку освежиться и взбодриться.